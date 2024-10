Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf dem Marktplatz in Obernkirchen

Obernkirchen (ots)

Am Dienstag, 22.10.2024, zwischen 09:30 Uhr und 11:20 Uhr während des dortigen Wochenmarktes, wurde ein schwarzer Opel Astra Twin Top, der in der äußerst rechten Parkbucht zum Kirchplatz hin vor der Stadtbibliothek abgeparkt war, an seiner linken Fahrzeugseite beschädigt. Der PKW wies an den beschädigten Stellen hauptsächlich roten und etwas weißen Fremdlack auf. Es ist zu vermuten, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken in/aus der mittleren Parkbucht den schwarzen Opel beschädigt hat. Der/die verantwortliche Fahrzeugführer(in) entfernte sich anschließend unerkannt und unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Polizei in Obernkirchen bittet mögliche Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich bei der Polizei in Obernkirchen unter 05724-958860 zu melden.

