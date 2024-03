Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch- Zeugensuche

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

In eine Apotheke in der Hauptstraße drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam ein. Anschließend entwendeten der oder die Täter Pharmazieprodukte aus der Warenauslage in noch unbekanntem Wert. Der entstandene Sachschaden wird mit 500 Euro beziffert. Die Tat wurde gestern, zwischen 01.35 Uhr und 02.05 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 06321-781124 (Bezugsnummer: 0072461/2024) entgegen. (jd)

