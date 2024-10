Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hassel - 8-Jährige an Fußgängerampel angefahren

Hassel (ots)

(KEM) Am Montag, den 21.10.2024, gegen 13.30 Uhr ereignete sich in Hassel an der Kreuzung Hauptstraße/B215 ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kind.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll sich der Unfall wie folgt ereignet haben: Eine 81-Jährige aus der SG Hoya stand mit ihrem PKW an der für den Kraftfahrzeugverkehr Rotlicht anzeigenden Fußgängerampel in Fahrtrichtung Verden, während ein 8-jähriges Mädchen aus der SG Hoya bei Grünlicht für Fußgänger die Fahrbahn überquerte. Als die Ampel für den Kraftfahrzeugverkehr wieder Grünlicht anzeigte, fuhr die 81-Jährige wieder los und übersah das Kind, welches die Fahrbahn noch nicht vollständig überquert hatte. Das Mädchen wurde angefahren und schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die noch keine Angaben bei der Polizei gemacht haben, sich unter 04251/67280 zu melden.

