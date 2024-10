POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots) - (KEM) Am Mittwoch ereigneten sich in Nienburg zwei Verkehrsunfallfluchten. Die Polizei Nienburg sucht Zeugen. Zwischen ca. 7.45 Uhr und 9.20 Uhr wurde ein Seat Leon von einem bislang unbekannten Fahrzeug an der gesamten Beifahrerseite in Form von Kratzern beschädigt. Der Seat stand zu der Zeit auf dem Parkplatz einer Bäckerei Am Meerbachbogen 3. Im Zeitraum zwischen 12:35 Uhr und 13:00 Uhr touchierte ...

mehr