POL-KN: (Aldingen, B14, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der B14 zwischen Aldingen und Spaichingen - Auto kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum (18.09.2024)

Aldingen, B14, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein Auto ist bei einem Unfall auf der Bundestraße 14 zwischen Aldingen und Spaichingen am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Eine 52-jährige Frau fuhr mit einem VW Touran von Aldingen in Richtung Spaichingen. Dabei kam sie mit ihrem Wagen aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Die Frau erlitt Verletzungen und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto konnte bislang nicht beziffert werden.

