Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim

Lanskreis Rottweil) Auffahrunfall auf der B 14 (17.09.2024)

Balgheim (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 14 ist am Dienstanachmittag Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro entstanden. Eine 41-jährige Mercedes-Fahrerin war auf der B 14 in Richtung Spaichingen unterwegs und wollte auf die Bahnhofsstraße abbiegen. Hierzu musste sie verkehrsbedingt abbremsen, was eine hinter ihr fahrende 32-jährige VW-Fahrerin übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich glücklicherweise keiner Verletzte.

