Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkr. Rottweil) Körperliche Auseinandersetzung bei Döner-Imbiss (15.09.2024)

Deißlingen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19:30 Uhr, ist es in der Gupfenstraße vor einem Döner-Imbiss zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern gekommen. Aus unbekannten Gründen schlugen und verletzten sich die Beiden gegenseitig. Der 27-Jährige zog sich Verletzungen im Gesicht zu und verletzte den 17-Jährigen mit einem Wagenkreuz leicht im Bereich des Oberkörpers. Außerdem ging eine Frontscheibe am Auto des älteren Mannes zu Bruch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell