POL-NI: Stolzenau/Leese/Uchte - Ermittlungserfolg der Polizei Stolzenau

Vergangenen Montag, am 14.10.2024, haben Einsatzkräfte der Polizei Stolzenau routinemäßig einen PKW kontrolliert und im Kofferraum diverse Werkzeuge aufgefunden, die nachträglich Diebstählen aus einem Baumarkt in Leese und in Uchte zugeordnet werden konnten. Der Gesamtwert der Waren liegt zwischen ca. 2.000 und 3.000 Euro.

Die Polizisten bemerkten den Sokda-Fahrer in Leese und entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Erst kurz hinter der Landesgrenze in Petershagen stoppte der Fahrer sein Fahrzeug. Bei der routinemäßigen Verkehrskontrolle fanden die Polizisten zahlreiche Werkzeuge im Kofferraum vor. Da der 36-Jährige Skoda-Fahrer keine plausiblen Angaben zu deren Herkunft machen konnte und der Verdacht bestand, dass er diese gestohlen hatte, wurden die Werkzeuge beschlagnahmt.

Am Folgetag wurde durch einen Baumarkt in Uchte das Fehlen von Werkzeugen festgestellt, die am Vortag in dem PKW aufgefunden wurden. Weitere Werkzeuge konnten einem Diebstahl aus einem Baumarkt in Leese zugeordnet werden.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt. Er musste eine Sicherheitsleistung zahlen, weil er über keine feste Meldeadresse in Deutschland verfügt.

Zusätzlich wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, weil der Mann seinen georgischen Führerschein trotz ständigen Aufenthalts in Deutschland nicht umschreiben ließ.

