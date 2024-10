Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Frau randaliert in Apotheke

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt gegen eine 42-jährige Nienburgerin, die am Dienstagvormittag in einer Apotheke an der Celler Straße randaliert haben soll.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge verlangte sie in der Apotheke die Herausgabe starker Schmerzmittel, die jedoch rezeptpflichtig waren. Ein Rezept konnte sie nicht vorlegen. Als ihr die Schmerzmittel verweigert wurden, soll sie in den Verkaufsraum gespuckt und einen Briefkasten und eine Fensterscheibe zerkratzt haben. Erst als mit der Polizei gedroht wurde, habe sie sich entfernt.

Alarmierte Polizeikräfte stellten die 42-Jährige im Rahmen der Fahndung in der Humboldtstraße fest. Sie eröffneten ihr das Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und sprachen ihr einen Platzverweis für die Apotheke aus. Darüber hinaus drohten sie ihr bei einer Zuwiderhandlung eine Ingewahrsamnahme an.

