POL-NI: Nordsehl - Leichtkraftradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt gegen eine 42-jährige Nienburgerin, die am Dienstagvormittag in einer Apotheke an der Celler Straße randaliert haben soll. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge verlangte sie in der Apotheke die Herausgabe starker Schmerzmittel, die jedoch rezeptpflichtig waren. Ein Rezept konnte sie nicht vorlegen. Als ihr die Schmerzmittel verweigert wurden, soll sie in den ...

mehr