Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Liebenau: Unfallflucht an der großen Sporthalle

Liebenau (ots)

(opp) Am Donnerstag, den 24.10.2024, in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr, ist es an der "großen Sporthalle" an der Schloßstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Demnach hat offensichtlich ein blaues Fahrzeug den ummauerten Stützpfeiler des Vordaches beim Ein - oder Ausparken beschädigt und sich anschließend vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden, entfernt. Am Pfeiler entstand ein Sachschaden von geschätzten 3.000,00 Euro. Die Beamten der Polizeistation Marklohe haben bei der Unfallaufnahme vor Ort Spuren des flüchtigen Fahrzeuges sichern können. Etwaige Hinweise werden an die Polizeistation Liebenau, Tel.: 05023-988990, erbeten.

