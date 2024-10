POL-NI: Landesbergen - Radfahrer unter Alkoholeinfluss soll Verkehr behindert haben

Hassel (ots) - (KEM) Am Montag, den 21.10.2024, gegen 13.30 Uhr ereignete sich in Hassel an der Kreuzung Hauptstraße/B215 ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kind. Nach aktuellen Erkenntnissen soll sich der Unfall wie folgt ereignet haben: Eine 81-Jährige aus der SG Hoya stand mit ihrem PKW an der für den Kraftfahrzeugverkehr Rotlicht anzeigenden Fußgängerampel in Fahrtrichtung Verden, während ein ...

mehr