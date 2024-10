Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: PP Rheinpfalz beteiligte sich an Interkulturellen Woche

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

In der letzten Woche im September findet traditionell die Interkulturelle Woche statt. Ziel der bundesweiten Aktion ist es, die Vielfalt zu stärken und sich gegen Rassismus einzusetzen. In diesem Jahr fanden die Veranstaltungen unter dem Motto "Neue Räume" statt.

Auch in der Vorder- und Südpfalz fanden zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen im Rahmen der Interkulturellen Woche statt. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz versteht sich als Bürgerpolizei. Die Polizistinnen und Polizisten sind genauso vielfältig, wie die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Bezirk. Grund genug, dass sich das Polizeipräsidium Rheinpfalz an der Interkulturellen Woche beteiligte!

So nahm die Polizeiinspektion Germersheim am 22.09.2024 an der Veranstaltung des Beirats für Migration und Integration in der BBS in Germersheim und an der Veranstaltung des Hauses der Familien Germersheim am 29.09.2024 teil.

Die Polizeiinspektion Neustadt beteiligte sich mit einem Infostand an der Veranstaltung "Viele Kulturen - eine Stadt" am 29.09.2024 auf dem Marktplatz in Neustadt.

Auch die in diesem Jahr neu eingestellte Integrationsbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Hayat Erten, nahm an einer Veranstaltung im Rahmen der Aktionswoche teil. Gemeinsam mit einem Kollegen der Polizeiinspektion Frankenthal, der im Nebenamt Dialogbeauftragter und somit Ansprechpartner für Interkulturelle Themen in seinem Polizeibezirk ist, besuchte sie am 27.09.2024 das "Interkulturelle Fest" der Stadt Ludwigshafen im Hack-Museumsgarten.

Die erste Integrationsbeauftragte bei einer rheinland-pfälzischen Polizeibehörde wurde erstmals im Februar 2024 im Rahmen eines Pilotprojektes eingestellt. Sie soll dabei helfen, Hemmschwellen in interkulturellen Begegnungen abzubauen, die Akzeptanz kultureller Vielfalt zu stärken und die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Zugewanderten und ihren Organisationen zu erleichtern.

Auch soll sie die Arbeit der Dialogbeauftragten der Behörde koordinieren. Bei allen Polizeidienststellen in der Vorder- und Südpfalz gibt es Dialogbeauftragte, die den Kontakt zu den örtlichen migrantischen Vereinen und Einrichtungen stärken sollen.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://s.rlp.de/YwRYe unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/Hq6Al. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell