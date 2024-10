Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2

Ludwigshafen (ots)

Mit Wirkung zum heutigen Tag (01.10.2024) wurde Polizeirätin Annika Wiese die Leitung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 übertragen. Der bisherige Leiter, Polizeioberrat Johannes Freundorfer, übernahm bereits im Juli 2024 die Leitung der Kriminalinspektion Landau (wir berichteten: https://s.rlp.de/HKS7Lzy).

Die offizielle Veranstaltung zum Amtswechsel findet Ende Oktober 2024 statt.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 ist in der Stadt Ludwigshafen für die Stadtteile, Nord/Hemshof, West, Oppau, Edigheim, Pfingstweide, Friesenheim, Oggersheim und Ruchheim zuständig. Die Polizeiwache Oggersheim ist ihr organisatorisch angegliedert.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein- Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://s.rlp.de/YwRYe unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/Hq6Al. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

