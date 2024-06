Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendieben

Neuwied/Andernach (ots)

Am Mittwochvormittag, den 08.11.2023 begingen bislang unbekannte Täter, darunter mindestens ein männlicher sowie eine weibliche Täterin, Taschendiebstähle im Modehaus Adler in Neuwied.

In der Folge verwendeten sie die dort entwendeten Bankkarten der Geschädigten missbräuchlich an einem Geldautomaten und erbeuteten so einen mittleren vierstelligen Betrag.

Einige Wochen später, am Montag, den 04.12.3023 traten die Täter erneut in einem Netto-Markt in Andernach in Erscheinung und erbeuteten wiederum eine Bankkarte durch Taschendiebstahl. Diese benutzten sie missbräuchlich an einem Geldautomaten in Andernach und erbeuteten so abermals einen kleinen vierstelligen Betrag.

Von den unbekannten Tätern liegen Lichtbilder vor. Diese können in unserem Fahndungsportal eingesehen werden:

https://s.rlp.de/lwisv

Die Kriminalpolizei Neuwied fragt: Wer kann Hinweise auf die unbekannten Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizei Neuwied unter der 02631/878250 oder 02631/878-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell