Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell u. Aichelberg - Kleintransporter rollt weg

Nicht gesichert hatte ein Mann sein Gefährt am Montag in Zell.

Ulm (ots)

Kurz nach 7 Uhr machte sich der Mercedes Sprinter selbstständig. Die Feststellbremse war nicht richtig angezogen und der Transporter rollte über den Parkplatz am Friedhofweg. Am Ende stieß der Mercedes gegen einen geparkten Citroen Kleinlaster. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

+++++++ 0925432(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell