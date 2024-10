Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel gestohlen - Auto nicht abgeschlossen

Ludwigshafen (ots)

Weil er seinen Autoschlüssel in seinem Auto vergaß, entwendeten bislang Unbekannte am Montagabend (30.09.2024, 21 Uhr bis 24 Uhr) den Geldbeutel aus einem geparkten BMW. Das Fahrzeug war mit dem Keyless-Go-System ausgestattet. In dem Geldbeutel befanden sich nur Bankkarten und Ausweisdokumente. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell