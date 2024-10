Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer mit Bierflasche und Handy in der Hand erwischt

Ludwigshafen (ots)

Einer Polizeistreife fiel am Montagabend (30.09.2024, 22:25 Uhr) ein Auto mit einem defekten Abblendlicht in der Bruchwiesenstraße auf. Der Autofahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale der Polizei und fuhr zunächst weiter. Erst an einer roten Ampel in der Raschigstraße blieb das Auto stehen und die Polizisten konnten den 38-jährigen Autofahrer kontrollieren. In der Hand hielt er eine Bierflasche und mit der anderen Hand telefonierte er. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Er wurde anschließend zur einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei.

