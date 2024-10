Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein unbekannter Mann riss am Montagabend (30.09.2024, 20:10 Uhr) die Handtasche einer 27-Jährigen aus der Hand und flüchtete. Die Frau war zum Tatzeitpunkt zu Fuß im Friedenspark (Bgm.-Grünzweig-Straße) unterwegs. In der Handtasche befanden sich rund 900 Euro Bargeld. Der Täter war circa 1,80m bis 1,85m groß und dunkel gekleidet. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

