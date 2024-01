Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter beschädigt Autos in der Bahnhofstraße (16.01.2024)

Singen (ots)

Mehrere tausend Euro Schaden hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen an in der Bahnhofstraße geparkten Autos verursacht. Der Randalierer schlug an einem dort abgestellten Renault sowohl die Front- als auch die Heckscheibe ein und an einem Nissan die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich von rund 2.000 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

