Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Bei Unfall auf B9 verletzt

Schwegenheim (ots)

Am Mittwoch gegen 8.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person im Bereich der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen in Höhe der Ausfahrt Schwegenheim / Lingenfeld Nord. Eine 56 - jährige Autofahrerin hatte bei einem Überholvorgang die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war mit der Leitplanke kollidiert. Die Fahrerin erlitt einen Schock und klagte über Schmerzen im Hals - / Nackenbereich. Sie wurde von einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Der Gesamtschaden wird auf zirka 4000 EUR beziffert.

