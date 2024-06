Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jugendlicher mit Softair löst Polizeieinsatz aus

Bad Bergzabern, Kapeller Straße (ots)

Am 26.06.2024 gegen 20:00 Uhr wurde mitgeteilt, dass eine Person mit einer Schusswaffe vom MC-Donalds in Richtung Bahnübergang Klingweg unterwegs sei. Die Person sei Teil einer dreiköpfigen Personengruppe. Beim Antreffen der Gruppe konnte bei einem 14-Jährigen eine schwarze Softairpistole aufgefunden werden. Mit dieser will der Junge zuvor ins Gebüsch geschossen haben. Durch das Führen einer sogenannten Anscheinswaffe wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Pistole wurde sichergestellt.

