POL-PDLD: A65/AS Landau-Nord - Erneut angebliches Autorennen

Jockgrim (ots) - Eine 40-jährige Joggerin wurde Sonntagmorgen von einem nicht angeleinten Hund angesprungen und leicht am Rücken verletzt. Die Personalien der Hundehalterin stehen fest. Die Verbandsgemeinde Jockgrim wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth Pressestelle Telefon: 07271-9221-1803 ...

