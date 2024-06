Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Geldbeutel im Supermarkt aus Hosentasche gestohlen

Annweiler (ots)

Am 26.06.2024 kam es gegen 09:45 Uhr zu einem Diebstahl eines Geldbeutels in einem Supermarkt in der Landauer Straße in Annweiler zum Nachteil eines 84-Jährigen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass dessen Geldbeutel während des Einkaufs aus der Hosentasche entwendet wurde. Die Schadenshöhe beträgt circa 60 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang können folgende allgemeine Präventionshinweise genannt werden:

- Taschen und Wertsachen niemals unbeaufsichtigt lassen.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Debitkarten wie nötig zum Einkaufen mit.

Weitere Präventionshinweise zu dieser Thematik können hier eingesehen werden: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/achten-sie-auch-beim-einkaufen-auf-ihre-wertsachen/

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pwannweiler@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06346 96462519 bei der Polizeiwache Annweiler zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell