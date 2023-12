Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kleinfischlingen - Brand im Carport

Kleinfischlingen (ots)

Noch ist nicht geklärt, warum am vergangenen Donnerstag (30.11.2023, 12.30 Uhr) Pappkartons in einem Carport in der Poststraße in Brand geraten sind. Dank des schnellen Eingreifens seitens der hinzugerufenen Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Nicht auszuschließen ist, dass das Papier von Unbekannten angezündet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben (06323 9550) oder mit der Kriminalpolizei Landau (06341 2870) in Verbindung zu setzen.

