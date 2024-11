Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennende Akkus in einer Wohnung in Bochum-Linden

Bochum (ots)

Heute gegen 14:10 Uhr ist die Feuerwehr Bochum zu einem Brand an der Hattinger Straße in Bochum-Linden alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war der Hausflur leicht verraucht, eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses sagte, dass in Ihrer Wohnung Akkus in Brand geraten sind. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung vor, es brannten mehrere kleine Akkus in einer Kiste. Die Akkus wurden gelöscht und ins Freie gebracht, das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt, die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. Es waren 20 Kräfte der Berufsfeuerwehr vor Ort, die Löscheinheit Linden-Dahlhausen der Freiwilligen Feuerwehr hat unterstützt.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell