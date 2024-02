POL-EL: Klein Berßen - Mit über 2 Promille unterwegs

Papenburg (ots) - Am 10. Februar in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 18 Uhr, kam es in Papenburg an der Straße Am Stadtpark zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf einem dortigen Parkplatz abgestellten schwarzen Toyota. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe an dem geparkten Pkw wird auf etwa 1000 Euro ...

