Feuerwehr Bochum

FW-BO: Wohnungsbrand in der Innenstadt endet glimpflich

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Heute Morgen kam es gegen 07:47 Uhr zu einem Zimmerbrand in der Innenstadt der glücklicherweise ohne Verletzte endete. Der eingehende Notruf schilderte eine Rauchentwicklung aus einer Erdgeschosswohnung in der Bessemerstraße unweit der Feuerwache Innenstadt. Ein Berufsfeuerwehrmann, der zufällig vor Ort war, konnte die Leitstelle der Feuerwehr mit detaillierten Informationen zum Brand versorgen und begann direkt mit der Räumung des Gebäudes. In der Erdgeschosswohnung trafen die Einsatzkräfte auf einen fortgeschrittenen Brand in einem Badezimmer. Der Mieter hatte die Wohnung bereits selbständig durch den Rauch verlassen. In der Untersuchung durch den Rettungsdienst konnte er aber glücklicherweise als unverletzt eingestuft werden. Die Brandbekämpfung wurde durch zwei Trupps unter schwerem Atemschutz durchgeführt. Bereits zehn Minuten nach Eintreffen konnte Feuer aus gemeldet werden. Die anschließenden Belüftungsarbeiten, die sich auch auf andere Wohnungen innerhalb des Gebäudes erstreckten, zogen sich dann noch gut eine Stunde hin. Die Brandwohnung ist aufgrund des Rußniederschlages nicht mehr bewohnbar. Die Bessemerstraße war während des Feuerwehreinsatzes voll gesperrt. Im Einsatz waren neben dem Löschzug der angrenzenden Innenstadtwache, der Löschzug der Feuerwache Wattenscheid sowie die freiwillige Löscheinheit Bochum-Mitte und die Ausbildungseinheit "TOJ". Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell