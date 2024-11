Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit geklautem Radlader

Siegburg (ots)

Am Samstagmorgen (02. November) haben junge Männer in Siegburg einen Radlader gestohlen und damit einen Unfall verursacht. Anschließend flüchteten die zwei Tatverdächtigen zu Fuß. Kurz nach 02:00 Uhr meldete eine Frau, dass sie gerade in der Jägerstraße im Ortsteil Stallberg ihren Pkw geparkt hätte. Dann sei ihr ein mit zwei männlichen Personen besetzter Radlader entgegengekommen. Dieser sei aus Richtung Fichtenweg kommend in Richtung Zeithstraße über die Jägerstraße gefahren. Dabei sei das Fahrzeug zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen und habe dort einen Metallzaun touchiert. Der Fahrer habe darauf zurück nach rechts gelenkt, sei dann gegen einen geparkten Pkw gefahren und zum Stillstand gekommen. Die beiden jungen Männer, die von der Zeugin beschrieben werden konnten, seien dann aus dem Radlader gesprungen und zu Fuß in Richtung Barbarastraße geflüchtet. Auf der Anfahrt zur Jägerstraße fiel der Besatzung eines Streifenwagens in der Nähe ein Duo auf, auf welches die abgegebene Täterbeschreibung passte. Die beiden 22 Jahre alten Männer aus Siegburg wurden angehalten. An ihren Schuhen befanden sich deutliche Dreckanhaftungen. Inzwischen war ermittelt worden, dass der Radlader von einer nahegelegenen Baustelle entwendet worden war, auf der auch Schuhabdruckspuren gesichert werden konnten. Die schmutzigen Schuhe und die übereinstimmende Täterbeschreibung deuteten also darauf hin, dass es sich bei den 22-Jährigen um die Diebe des Radladers und um die Unfallverursacher handelte. Dies bestritten die jungen Männer jedoch und behaupteten, lediglich etwas getrunken zu haben und nun auf dem Heimweg zu sein. Atemalkoholkontrollen bei den beiden ergaben Werte von 1,6 und knapp 2 Promille. Den beiden Tatverdächtigen wurde durch einen Arzt jeweils eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die 22-Jährigen nachhause gehen. Sie müssen sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Trunkenheit im Verkehr und Diebstahls verantworten. Die weiteren Ermittlungen zu den Sachverhalten dauern an. (Uhl)

