Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden,Verursacher flüchtig

Konz-Oberemmel (ots)

In der Nacht von Freitag, 06.09.2024 auf den Samstag, 07.09.2024 wurde in der Konzer Straße in Oberemmel ein geparkter Pkw erheblich beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrer, welcher die Konzer Straße befuhr, verlor offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte den neben der Fahrbahn stehenden Pkw. Den Spuren zufolge fuhr er in Richtung Krettnach und kam nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend flüchtete der Fahrer mit seinem Fahrzeug. Es könnte sich um ein weißes Fahrzeug oder ein Fahrzeug mit weißen Anbauteilen handeln. Mögliche Zeugen werden gebete, sich bei der Polizeiwache Konz unter der Tel. 06501/92680 zu melden.

