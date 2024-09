Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall im Parkhaus Kaufland Konz

Konz (ots)

Am 05.09.2024, zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr, ereignete sich im 1. OG im Kaufland-Parkhaus am Saar-Mosel-Platz in Konz ein Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin fuhr vorwärts in eine Parklücke und kollidierte dabei leicht mit einem anderen, rechts daneben geparkten PKW. Laut Angaben der Unfallverursacherin soll es sich um einen blauen PKW gehandelt haben, welcher gegenüber der dortigen Elektroladesäulen geparkt war. Das Kennzeichen und die Automarke waren der Unfallverursacherin nicht mehr bekannt. Der Fahrer des blauen PKWs sowie Augenzeugen werden dazu angehalten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen. Tel.: 06501 9268-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell