POL-PDTR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Konz (ots) - Am 05.09.2024, zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr, ereignete sich im 1. OG im Kaufland-Parkhaus am Saar-Mosel-Platz in Konz ein Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin fuhr vorwärts in eine Parklücke und kollidierte dabei leicht mit einem anderen, rechts daneben geparkten PKW. Laut Angaben der Unfallverursacherin soll es sich um einen blauen PKW gehandelt haben, welcher gegenüber der dortigen ...

