Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dieb auf frischer Tat ertappt

Sankt Augustin (ots)

Am Sonntagnachmittag (03. November) konnte durch die Polizei in Sankt Augustin ein Dieb auf frischer Tat ertappt werden. Kurz nach 17:00 Uhr meldete eine 17 Jahre alte Zeugin, dass sie im Ortsteil Hangelar an der Straßenbahnhaltestelle "Hangelar-Ost" an der Bruno-Werntgen-Straße stehen und eine verdächtige Person beobachten würde. Der Mann hielte sich am Fahrradstellplatz an der Haltestelle auf. Dort schraube er Lichter von Fahrrädern ab. Eine Streifenwagenbesatzung, die kurz darauf am Tatort eintraf, entdeckte den Verdächtigen an den Fahrrädern sogleich. Der Mann, der gerade an dem Zahlenschloss eines abgestellten Zweirades herummanipulierte, gab auf Nachfrage an, nichts Verbotenes zu tun, sondern sich lediglich das Schloss ansehen zu wollen. In der Fahrradtasche des Pedelecs, mit dem der 44 Jahre alte Mann aus Sankt Augustin unterwegs war, fanden die Polizisten dann jedoch das vermutete Diebesgut in Form von Fahrradleuchten und einem Fahrradsattel. Die Beamten stellten die Gegenstände und auch das Pedelec des mutmaßlichen Diebes sicher, da der Mann keinen Eigentumsnachweis für das Rad erbringen konnte und zu vermuten war, dass es ebenfalls gestohlen war. Den 44-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Das Fachkommissariat für Kriminalprävention der Polizei in Siegburg bietet neben Beratungen zum Thema Einbruchschutz auch kostenlose Tipps zur Sicherung von Fahrrädern gegen Diebstahl an. Kontakt unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell