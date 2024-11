POL-SU: 17-Jähriger betritt Bar mit Druckluftpistole - Sicherstellung und Anzeige

Niederkassel (ots) - Am 02.11.2024 gegen 05:00 Uhr kam es in Niederkassel zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr zur Unfallzeit ein 34-jähriger Mann aus Niederkassel mit seinem Pkw VW die Deutzer Straße aus Richtung Niederkassel kommend in Richtung Niederkassel-Rheidt. Etwa in Höhe des dortigen Wasserwerks verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die ...

mehr