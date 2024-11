Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 34-jähriger Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Niederkassel (ots)

Am 02.11.2024 gegen 05:00 Uhr kam es in Niederkassel zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr zur Unfallzeit ein 34-jähriger Mann aus Niederkassel mit seinem Pkw VW die Deutzer Straße aus Richtung Niederkassel kommend in Richtung Niederkassel-Rheidt. Etwa in Höhe des dortigen Wasserwerks verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte dort mit mehreren Verkehrszeichen und einer Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn abgewiesen und schleuderte linksseitig der Fahrbahn gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer konnte sich noch selbstständig aus dem Pkw befreien, musste jedoch aufgrund schwerer Verletzungen am Unfallort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt medizinisch versorgt werden. Er wurde in ein Krankenhaus nach Bonn verbracht. Da sich vor Ort Hinweis auf eine Alkoholisierung des Unfallfahrers ergaben, wurde ihm nach polizeilicher Anordnung eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Der Pkw wurde durch den Unfall erheblich beschädigt und wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Die Deutzer Straße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten bis 11:30 Uhr komplett gesperrt. (Schu)

