POL-GS: Umzug ins Kurhaus: Die Polizei St. Andreasberg ist nun neben der Touristen-Information zu finden

Goslar (ots) - Am Dienstagmittag geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Gewächshaus in Liebenburg in Brand. Die Feuerwehr Liebenburg rückte mit 15 Feuerwehrleuten an, um den Brand in der Lindenstraße zu löschen. Nach einer viertel Stunde waren die Löscharbeiten beendet. Am Gebäude entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat den ...

