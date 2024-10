Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall zwischen Rad und PKW am Kappenberger Damm - Polizei sucht Fahrradfahrer

Münster (ots)

Nachdem es am Mittwochmorgen (09.10.) gegen 07.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Kappenberger Damm/Ecke Kriegerweg gekommen ist, sucht die Polizei nach einem beteiligten Fahrradfahrer.

Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte ein Autofahrer, vom Kriegerweg nach links in den Kappenberger Damm in Richtung Amelsbüren einzubiegen. Ein Fahrradfahrer, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Radweg des Kappenberger Damms in Richtung Innenstadt fuhr, kam zu Fall. Nach einem kurzen Gespräch der beiden Beteiligten setzte der Radfahrer seine Fahrt fort.

Nun sucht die Polizei den gestürzten Radfahrer. Dieser soll circa 16 bis 22 Jahre alt sein und dunkle Bekleidung sowie eine dunkle Cap getragen haben.

Die Polizei bittet neben einem Taxifahrer, der das Unfallgeschehen vermutlich gesehen hat, weitere Zeugen sich unter der Rufnummer (0251) 2750 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell