BPOL NRW: 28-Jähriger attackiert - Bundespolizei leistet Erste Hilfe

Recklinghausen (ots)

Am gestrigen Tag (17. April) soll es zwischen zwei Männern innerhalb weniger Stunden zweimal zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Einer der Männer wurde dabei stark verletzt. Bundespolizisten versorgten den Geschädigten bis zum Eintreffen des Rettungswagens.

Gegen 21:10 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Hauptbahnhof Recklinghausen, als sie von einer 33-Jährigen auf eine verletzte Person am ZOB aufmerksam gemacht wurden. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 28-Jährigen, der nicht ansprechbar auf dem Boden lag. Dieser wies zudem eine blutende Platzwunde im Gesicht auf. Die Polizisten führten unverzüglich Erste Hilfe-Maßnahmen durch und forderten einen Rettungswagen an. Wenig später trafen die Rettungssanitäter ein, versorgten den Wohnungslosen und brachten diesen anschließend in ein Krankenhaus. Die Zeugin (33) gab gegenüber den Beamten an, den Verletzten zu kennen und teilte ihnen seine Personalien mit. Zudem äußerte sie, dass der Deutsche am Nachmittag in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem 39-Jährigen geraten sein soll. Dabei soll dieser mit Fäusten und einem Schlagring in das Gesicht des Geschädigten geschlagen haben. Nach dieser Auseinandersetzung soll der deutsche Staatsbürger bereits in einem Krankenhaus untersucht worden sein. Dabei soll ihm ein Nasenbeinbruch diagnostiziert worden sein. Anschließend soll er das Krankenhaus eigenständig verlassen haben. Am Abend, gegen 20:30 Uhr, soll es dann erneut zu einer Schlägerei zwischen dem Wohnungslosen und dem Recklinghäuser gekommen sein, bei der sich der 28-Jährige die Platzwunde zugezogen haben soll. Aufgrund dessen, dass der Tatverdächtige der Zeugin bekannt war, teilte sie den Bundespolizisten seine Personalien mit.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

