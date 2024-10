Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 30.10.2024

Goslar (ots)

Am Dienstagmittag geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Gewächshaus in Liebenburg in Brand.

Die Feuerwehr Liebenburg rückte mit 15 Feuerwehrleuten an, um den Brand in der Lindenstraße zu löschen. Nach einer viertel Stunde waren die Löscharbeiten beendet.

Am Gebäude entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

+++

Gewalttätiger Mann verletzt unvermittelt Polizeibeamte

Am Dienstagmorgen wurden mehrere Polizeibeamte bei einem tätlichen Angriff verletzt. Die Polizei wurde gegen 10:40 Uhr aufgrund einer Körperverletzung in die Lauenburger Straße gerufen. Hier soll ein betrunkener Mann auf einen älteren Bürger eingeschlagen haben.

Vor Ort griff ein 35- jähriger Goslarer die Polizeibeamten unvermittelt mit Fäusten an. Zudem attackierte der alkoholisierte Mann sie mit Tritten gegen den Körper, beleidigte und bedrohte die einschreitenden Beamten.

Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte wurden dem Mann, der weiterhin eheblichen Widerstand leistete, Handfesseln angelegt. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und er verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle.

Zwei Einsatzkräfte mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen den 35- jährigen wurden Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

+++

Am Dienstagmorgen kam es auf der Marienburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person.

Gegen 14:20 Uhr befuhr ein 34- jähriger Goslarer mit seinem Ford Mondeo die Marienburger Straße. Auf Höhe der Einmündung in die Stargarder Straße bremst die vor ihm fahrende 27- jährige Frau aus Goslar verkehrsbedingt mit ihrem Renault Megane. Dies bemerkte der 34-Jährige zu spät und fuhr auf.

Es entstand geringer Schaden. Die Fahrerin des Renault wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell