Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zusammenstoß zwischen Lieferwagen und Krad - Hennefer schwerstverletzt

Hennef (ots)

Am heutigen Tag (31. Oktober) gegen 11:00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Landesstraße 125 / Am Bürgerberg / Hanftalstraße in Hennef, bei dem ein 59-jähriger Kradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 59-Jährige mit seinem Motorroller die L125 aus Richtung Hennef-Lanzenbach kommend in Richtung Hennef-Zentrum. Er beabsichtigt den Kreuzungsbereich geradeaus zu passieren. Gleichzeitig befuhr ein 34 Jahre alter Mann aus Leverkusen mit seinem Renault Master die Straße "Am Bürgerberg" in Richtung Hanftalstraße. Beim Überqueren der vorfahrtsberechtigten L125 kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Hennefer. Durch den Zusammenstoß stürzte der 59-Jährige zu Boden und wurde schwer verletzt.

Nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der Lieferwagen und der Motorroller waren nicht mehr fahrbereit und wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei aus Köln kam zur Unfallstelle und sicherte vor Ort alle beweiserheblichen Spuren, unter anderem mit einer Drohne.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die weiteren Ermittlungen zum Hergang des schweren Verkehrsunfalls aufgenommen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell