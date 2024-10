Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher entwenden Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro

Siegburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag (8. Oktober), 12:00 Uhr, und Dienstag (30. Oktober), 12:00 Uhr, kam es an der Straße "An den Höfen" im Siegburger Ortsteil Stallberg zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Mehrfamilienhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten Schmuck in einem fünfstelligen Eurobetrag.

Als der Sohn der Geschädigten am Dienstag (30. Oktober) gegen 12:00 Uhr die Wohnung seiner Mutter betrat, stellte er fest, dass diese einbruchstypisch durchsucht worden war und die Balkontür offenstand. Vermutlich verschafften sich die Einbrecher durch diese auch Zugang zur Wohnung. Anschließend konnten die Täter unbemerkt mit dem Diebesgut entkommen. Entwendet wurden unter anderem Ketten, Armbänder und Ringe.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat Spuren gesichert und die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Wer hat im genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise bitte an die Polizei unter 02241 541-3121.

#RiegelVor! Sicher ist sicherer.

Nutzen Sie die Gelegenheit und erfahren Sie alles über wirksamen Einbruchschutz! Unsere Expertinnen und Experten der Kriminalprävention beraten Sie professionell und kostenlos.

Termine: 19.11.2024, 17.12.2024 und 12.01.2025

Anmeldung unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. Individuelle Beratungstermine sind ebenfalls möglich! (Os)

