Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Döner auf Rädern: Dönerspieße mit einem Trolley geklaut

Troisdorf (ots)

Am Montag (28.Oktober) zwischen 18:45 Uhr und 21:40 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Fleischgroßhandel am Dachsweg in Troisdorf-Spich, bei dem sechs Fleischspieße entwendet wurden.

Ein 45 Jahre alte Kölner, der gleichzeitig Inhaber des Fleischgroßhandels ist, gab der Polizei gegenüber an, dass sich die Dönerspieße im Kühlhaus befunden haben, dessen Schloss die Täter aufbrachen und das Fleisch entwendeten.

Durch weitere Ermittlungen stellte sich heraus, dass zwei unbekannte Männer einen Teil der Spieße wegtrugen. Die restlichen Spieße wurden in einem Einkaufstrolley abtransportiert. Die Polizisten fanden auf dem Gehweg vor dem Firmengelände einen Einkaufstrolley, der mutmaßlich mit dem Diebstahl in Zusammenhang steht. Der Trolley wurde sichergestellt.

Die Dönerspieße, die jeweils etwa 30 Kilogramm wiegen, haben einen Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Wer etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Diebstahl wahrgenommen hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241-541 3221 in Verbindung. (St)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell