Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Alkoholfahrten in zwei Stunden

Rhein-Sieg-Kreis (ots)

Am Dienstagabend (29. Oktober) zog die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis kurz hintereinander zwei betrunkene Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr. Zunächst meldete ein Zeuge in Windeck gegen 22:00 Uhr der Polizei, dass er hinter einem Pkw herfahren würde, der deutliche Schlangenlinien fahre. Der Melder blieb hinter dem auffälligen Auto und gab den Polizisten gegenüber schließlich an, dass der Wagen in einen Hinterhof in Dattenfeld gefahren sei. Hier fanden die Beamten das Kraftfahrzeug, dessen Motor noch warm war. Von einem Fahrer oder einer Fahrerin fehlte allerdings jede Spur. Die Polizisten klingelten dann an der Haustür des Halters, in dessen Hinterhof der Wagen parkte. Seine Frau öffnete und machte auf die Beamten direkt einen alkoholisierten Eindruck. Auf Nachfrage bestätigte die 50 Jahre alte Frau, dass sie mit dem Auto gefahren sei, obwohl sie Alkohol konsumiert hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut 1,4 Promille. Eine Stunde später, um 23:00 Uhr, führten Polizisten in Sankt Augustin Menden auf der Siegburger Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei wurde auch ein 42 Jahre alter Autofahrer angehalten. Auf die Frage, wann er das letzte Mal alkoholische Getränke zu sich genommen hatte, antwortete der Mann, etwa eine Stunde zuvor einen Liter Bier getrunken zu haben und nun auf dem Heimweg zu sein. Auch hier wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis: 1,2 Promille. Beiden Alkoholsündern wurden Blutproben entnommen und die Führerscheine sichergestellt. Die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ausdrücklich untersagt. Der Sankt Augustiner und die Windeckerin müssen sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. (Uhl)

