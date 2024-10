Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hoher Schaden bei Einbruch in Firma/ Baumaschinen gestohlen

Niederkassel (ots)

Am Sonntagmorgen (27. Oktober) kam es in Niederkassel zu einem Einbruch, bei dem eine hohe Anzahl an Baumaschinen von hohem Wert gestohlen wurden. Die Eigentümerin einer Firma in der Carl-Benz-Straße im Ortsteil Mondorf verständigte am Montag (28. Oktober) gegen 07:30 Uhr die Polizei. Ein Angestellter, der an dem Tag als erster an seiner Arbeitsstelle erschien, hatte bei seiner Ankunft bemerkt, dass das Schiebetor des umzäunten Firmengeländes offenstand. Kurz darauf entdeckte der Mann, dass das Rolltor einer Lagerhalle beschädigt war. Der Mann vermutete sogleich einen Einbruch und verständigte seine Chefin. Gemeinsam mit der hinzugerufenen Polizei stellte sich heraus, dass bereits am Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr mehrere unbekannte Tatverdächtige zunächst das Schiebetor öffneten und dann mit einem Transporter auf das Firmengelände fuhren. Hier öffneten sie gewaltsam das Rolltor einer Halle und verschafften sich somit Zutritt in das Gebäudeinnere. Hier brachen sie weitere Türen auf und durchwühlten auch Schränke und Schubladen. Die Einbrecher entwendeten eine Vielzahl an hochwertigen Arbeitsmaschinen. Die genaue Anzahl konnte zunächst nicht genau beziffert werden. Etwa 50 bis 70 Geräte des Herstellers HILTI, von kleinen Bohrmaschinen bis hin zu schweren Rüttelplatten, wurden gestohlen. Der Abtransport des Diebesguts erfolgte mittels des Kleintransporters. Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf 125.000 Euro. Die Polizisten nahmen den Tatort auf und befragten Zeugen. Auch wurden die Spezialisten der Kriminalpolizei zur Spurensicherung hinzugezogen. Die Polizei bittet außerdem um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Angaben zu Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Diebesguts machen kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3221. Auch für Gewerbetreibende bietet das Kommissariat für Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Siegburg kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz. Weitere Informationen oder Termine unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #riegelvor

