Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach Ladendiebstahl

Siegburg (ots)

Am Montag (28. Oktober) konnte in Siegburg ein Ladendieb auf seiner Flucht angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Gegen 12:25 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Holzgasse der Polizei einen Ladendiebstahl. Eine männliche Person habe mehrere Parfüms in eine Tasche gesteckt und sei damit, ohne zu zahlen, aus dem Geschäft in Richtung Siegburger Bahnhof geflüchtet. Polizisten nahmen sofort die Fahndung nach dem Verdächtigen auf und konnten ihn Dank der vorliegenden Beschreibung aus dem Drogeriemarkt und eines Zeugenhinweises am Siegburger Bahnhof aufspüren. Dort saß der 28 Jahre alte Mann, der einen Wohnsitz in Köln hat, in einer wartenden Straßenbahn. Er führte eine Tasche mit sich, in der sich die zuvor gestohlenen Herrendüfte im Wert von rund 1000 Euro befanden. Die Polizisten nahmen den mutmaßlichen Ladendieb, der sich nicht ausweisen konnte, vorläufig fest und brachten ihn zu einer nahegelegenen Polizeiwache. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde der 28-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls verantworten müssen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell