Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel abgefahren

Walldorf (ots)

Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr fuhr ein 48-jähriger Autofahrer auf der Straße "Brückenmühle" in Walldorf in Richtung Meiningen. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines entgegenkommenden Pkw kam in diesem Bereich zu weit auf die Gegenfahrspur, wodurch es zum Zusammenstoß der Außenspiegel der Pkw kam. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend pflichtwidrig ohne anzuhalten. Es entstand Sachschaden an beiden Autos. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0202934/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell