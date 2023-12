Essen (ots) - 45470 MH.-Menden-Holthausen: Am 28. April dieses Jahres brachen drei unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus an der Windmühlenstraße ein. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den Tatverdächtigen. Gegen 16:40 Uhr schlugen drei Unbekannte die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses ein und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnräumen. Sie ...

mehr