POL-W: W Mann bei Raubüberfall am Oberbarmer Bahnhof schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am Freitag erlitt ein Fußgänger (79) bei einem Verkehrsunfall in den späten Abendstunden (23.08.2024, 23:00 Uhr) so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallörtlichkeit verstarb. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 21-jähriger mit seinem VW Golf auf der Bundesallee in Richtung Barmen, als es in Höhe der Kreuzung Kasinostraße zu einem Zusammenstoß mit dem 79-jährigen Fußgänger kam, ...

