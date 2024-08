Polizei Wuppertal

POL-W: W Tödlicher Verkehrsunfall auf der B7

Wuppertal (ots)

Am Freitag erlitt ein Fußgänger (79) bei einem Verkehrsunfall in den späten Abendstunden (23.08.2024, 23:00 Uhr) so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallörtlichkeit verstarb. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 21-jähriger mit seinem VW Golf auf der Bundesallee in Richtung Barmen, als es in Höhe der Kreuzung Kasinostraße zu einem Zusammenstoß mit dem 79-jährigen Fußgänger kam, der die Fahrbahn querte. Der Fußgänger erlitt schwerste Verletzungen, denen er trotz medizinischer Versorgung erlag. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (an)

