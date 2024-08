Polizei Wuppertal

POL-W: SG Pedelec-Fahrer nach Alleinunfall in Mitte verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (21.08.2024, gegen 21:00 Uhr) erlitt ein 46-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 46-Jährige war mit seinem Pedelec auf der Zietenstraße in Richtung Vogtlandstraße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 20 aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Zweirad nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten VW Golf stieß. In der Folge stürzte der Mann zu Boden und erlitt dabei Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Radfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es besteht der Verdacht, dass der 46-Jährige vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert hat, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell